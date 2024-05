Depois de quatro derrotas consecutivas, o Tottenham regressou aos triunfos, este sábado, na receção ao Burnley (2-1), a contar para a 37ª jornada da liga inglesa.

Os «spurs», contudo, até estiveram em desvantagem no marcador, quando Bruun Larsen finalizou o contra-ataque dos visitantes e apontou o primeiro golo da partida.

Ainda assim, a equipa de Ange Postecoglou não tardou a responder e chegou à igualdade sete minutos depois, numa grande jogada do ex-Sporting Pedro Porro, que «fuzilou» as redes adversárias.

O golo da reviravolta só chegou na parte final do encontro, pelo central Micky van de Vem (82m).

Com este triunfo, o Tottenham praticamente garante o quinto lugar, onde está com 63 pontos, a quatro do Aston Villa, que é quarto classificado, ou seja, está em zona de apuramento para a Champions.

Já o Burnley, vê confirmada a descida de divisão. Um ano depois de subir, a equipa de Vincent Kompany está de regresso ao Championship.

Abaixo dos «spurs», no sexto lugar, está o Newcastle (57 pontos), que nesta tarde empatou a um golo com o Brighton.

Noutro jogo do dia, o West Ham venceu o Luton por 3-1, em Londres.

Os «hammers» até estiveram a perder, quando Lokonga adiantou os visitantes aos seis minutos, mas, na segunda parte, Ward-Prowse (54m), Soucek (66m) e Earthy (77m) apontaram os golos da reviravolta.

O West Ham mantém-se no nono posto, enquanto o Luton está no 18.º lugar, o último que dá descida direta, com 26 pontos. Imediatamente acima, está o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, com 29 pontos, mas menos um jogo disputado.

Na vitória do Everton sobre o Sheffield United (1-0), André Gomes e Chermiti foram suplentes utilizados. O médio português, que tinha entrado aos 69 minutos, teve de sair em tempo de descontos, depois de sofrer uma pancada na cara.

Já o Wolverhampton, com Nélson Semedo e Toti Gomes de início, perdeu em casa com o Crystal Palace (3-1).

Num jogo só com golos para lá dos 87 minutos, o Brentford derrotou o Bournemouth (2-1).

A classificação da liga inglesa