O Chelsea goleou o Preston em Stamford Bridge, por 4-0, confirmando o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.

Diante do 14.º classificado do Championship, os blues só chegaram ao golo na segunda parte. Armando Broja fez o 1-0 aos 58 minutos, de cabeça, a mesma fórmula que Thiago Silva usou para aumentar a vantagem, aos 66. Pouco depois, Raheem Sterling (69m), na cobrança de um livre direto, dilatou a diferença no marcador.

Na reta final, o ex-Benfica Enzo Fernández (85m) fechou as contas do jogo.

Já o Aston Villa teve mais dificuldades para eliminar o Middlesbrough. No reduto do 12.º classificado do segundo escalão inglês, a equipa de Unai Emery venceu por 1-0, graças a um golo de Matty Cash aos 87 minutos.

Nos restantes jogos do final da tarde, o Sheffield Wednesday afastou o Cardiff (4-0) e o Swansea deixou o Morecambe pelo caminho (2-0)