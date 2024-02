O Manchester City venceu esta terça-feira o Brentford por 1-0, em jogo que estava atrasado da Liga Inglesa, num triunfo que foi exatamente difícil como parece. A formação de Pep Guardiola precisou de mais de uma hora para ultrapassar a oposição contrária.

Haaland fez a diferença na partida, ele que há dez dias tinha regressado aos golos (e em dois dupla) para dar o triunfo sobre o Everton, voltando a ser fundamental. Desta vez, aos 71 minutos, recebeu de Julian Alvarez, numa transição rápida desde a defesa, aproveitou a escorregadela do adversário que estava a marcá-lo, correu para a área e fez o golo que valeu três pontos.

Com estes três pontos, refira-se, o Manchester City ultrapassou o Arsenal e subiu ao segundo lugar, com menos um ponto do que o Liverpool. Já a equipa de Mikel Arteta, que joga amanhã no Dragão, viu a semana começar mal, com a perda de um lugar na Liga Inglesa.

De resto, Ruben Dias e Bernardo Silva foram titulares, enquanto Matheus Nunes não saiu do banco (Guardiola preferiu lançar sobre o final da partida o croata Kovacic). Bernardo jogou sobre o meio campo, quase ao lado de Rodri, com o ataque a ficar entregue a Phil Foden, Oscar Bobb e Julian Alvarez, no apoio a Haaland.

O esquerdino português teve ainda assim uma grande oportunidade para marcar, na primeira parte, quando Rodri lançou Kyle Walker, que assistiu de cabeça Bernardo, para um cabeceamento muito torto e ao lado.

Logo a seguir Foi Ruben Dias a ter duas grandes ocasiões para marcar, na sequência de bolas paradas, ambas travadas por Flekken. O guarda-redes do Brentford foi o melhor da equipa, tendo ainda parado duas finalizações com selo de golo de Oscar Bobb e uma finalização perto do fim de Phil Fodden. O City teve alturas em asfixiou o Brentford, mas demorou 71 minutos a marcar e a garantir o triunfo.