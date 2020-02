Num absoluto choque de realidades entre o primeiro e último classificado da Premier League de Inglaterra, separados por… 55 pontos à partida para o jogo, o Liverpool venceu o Norwich por 1-0 em Carrow Road. Um golo de Sadio Mané, ao minuto 76, decidiu o duelo da 26.ª jornada.

A 25.ª vitória da equipa comandada por Jurgen Klopp no campeonato, a 17.ª em série após os únicos pontos perdidos no empate frente ao Manchester United, foi construída já no último quarto de hora. Após um passe longo de Henderson para a área, Zimmermann não conseguiu cortar de cabeça e Mané, após rodar sobre Aarons, rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Krul.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Com este triunfo, o Liverpool soma agora 76 pontos em 78 possíveis e está, à condição, com 25 pontos a mais que o vice-líder Manchester City, que tem 51 e só joga este domingo, ante o West Ham. Os reds aumentam, já com certeza, a vantagem sobre o terceiro classificado, o Leicester, que tem 50 pontos e empatou na sexta-feira, frente ao Wolverhampton, no Molineux.

No outro jogo deste sábado, o Burnley venceu o Southampton, por 2-1.

INGLATERRA: resultados e classificação