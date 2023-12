Três jogos depois, o Manchester United voltou às derrotas. Os red devils perderam por 1-0 frente ao Newcastle, em St James' Park, num dos jogos de maior cartaz da 14.ª jornada da Premier League.



Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, a equipa de Ten Hag sentiu muitas dificuldades para igualar a intensidade e a agressividade do adversário. E passou mal. Ainda assim, a primeira ocasião da partida saiu dos pés de Garnacho. A partir daí, só deu Newcastle.



Os magpies criaram oportunidades suficientes para chegarem ao intervalo a ganhar. Onana evitou o golo a Almirón e Trippier atirou de livre à trave da baliza do camaronês. O conjunto de Howe foi sempre o mais perigoso e chegou justamente ao golo: recuperação alta, Isak deixou em Bruno Guimarães e este lançou Trippier que serviu de bandeja Gordon para o 1-0.



Logo de seguida, Rashford e Martial saíram e deram os respetivos lugares a Hojlund e Antony, mas nem por isso o Manchester United melhor. Foi, aliás, o Newcastle quem ficou perto de marcar por Lewis Miley.



Apesar da dificuldade para ter ocasiões de golo, o United teve um golo anulado em cima do apito final. Antony rematou na área e a bola desviou em Maguire antes de entrar. O defesa inglês estava em posição irregular e o lance foi invalidado de pronto pela equipa de arbitragem.



Este resultado permitiu ao Newcastle ultrapassar o Manchester United na tabela classificativa e isolar-se à condição no quinto lugar. Tem agora a palavra o Tottenham que defronta o campeão Manchester City, no Etihad, este domingo.



