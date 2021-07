O jovem Okonkwo teve uma estreia para esquecer pela equipa principal do Arsenal. O guarda-redes de 19 anos foi titular no primeiro teste de pré-época dos «gunners» e cometeu um erro incrível que levou ao golo do Hibernian.



Após um atraso do português Cedric Soares, Okonkwo falhou o pontapé na bola e permitiu a Boyle adiantar o conjunto escocês.



Mesmo na pré-época, o Arsenal continua a sofrer golos dignos dos apanhados. O jogo acabou, de resto, com a derrota dos ingleses por 2-1.



Ora veja o erro incrível de Okonkwo: