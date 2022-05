Pep Guardiola não escondeu a emoção após o final do jogo épico contra o Aston Villa que valeu a conquista do título de campeão inglês. O catalão acabou o jogo em lágrimas enquanto abraçava os seus adjuntos, celebrando a conquistou do quarto título em cinco anos em Inglaterra.



Imediatamente depois, os adeptos «citizens» invadiram o relvado do Eithad e «engoliram» os jogadores, obrigando-os a resguardarem-se no balneário antes da cerimónia da entrega do troféu.



Veja como tudo aconteceu: