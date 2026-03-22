Internacional
Há 14 min
VÍDEO: Guardiola festeja golo «à Mourinho»
Técnico espanhol não escondeu a alegria com o primeiro golo da equipa frente ao Arsenal
AL
Técnico espanhol não escondeu a alegria com o primeiro golo da equipa frente ao Arsenal
AL
O Manchester City venceu o Arsenal por 2-0 na final da Taça da Liga inglesa e voltou a conquistar a competição que fugia desde 2021. Já os comandados por Mikel Arteta, recorde-se, não vencem um troféu desde 2020.
Ora, Guardiola não escondeu a alegria depois do primeiro golo dos «cityzens». O´Reilly aproveitou uma oferta de Kepa e o treinador espanhol festejou efusivamente o tento que deu a vantagem à equipa.
Veja o momento:
Guardiola não se conteve nos festejos 😅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Arsenal #ManchesterCity pic.twitter.com/05iP0i13Om— sport tv (@sporttvportugal) March 22, 2026
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS