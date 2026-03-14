VÍDEO: Gyökeres marca na vitória suada do Arsenal
«Gunners» venceram o Everton por 2-0. Max Dowman, jovem de 16 anos, estrou-se a marcar
O Arsenal venceu por 2-0 frente ao Everton, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Premier League.
Com Gyökeres fora o 11 inicial, os comandados de Mikel Arteta tiveram mais iniciativa de jogo nos primeiros 45 minutos, mas apesar dos 13 remates e 61 por cento de posse de bola, os «gunners» não foram capazes de ultrapassar a baliza guardada por Pickford.
Perto do final, Viktor Gyökeres, que havia entrado aos 61 minutos para o lugar de Kai Havertz, (89m) cimentou o lugar de melhor marcador dos «gunners» e marcou o primeiro golo da partida. O avançado ex-Sporting contou com uma ajuda do guarda-redes do Everton e, de baliza aberta, encostou para o 16º. golo da temporada.
No último lance da partida, Max Dowman recuperou a bola na sequência de um canto da equipa adversária e, contra o mundo, fintou quem lhe apareceu pela frente. O jovem de 16 anos deu uma machadada nas esperanças do Everton e apontou o seu primeiro golo pela formação de Londres.
Com este resultado, o Arsenal continua em primeiro lugar com 70 pontos e pode aumentar, caso o Manchester City não vença o seu jogo, a vantagem relativamente aos «cityzens» no topo da tabela. O Everton, por sua vez, é oitavo lugar com 43 pontos.
Noutros resultados, o Chelsea, sem Pedro Neto, perdeu diante do Newcastle por 1-0.
Anthony Gordon, assistido por Willock, abriu a contagem no marcador aos 18 minutos. Num lance em que a defesa dos «blues» demonstrou uma enorme passividade, o extremo inglês apareceu sozinho ao segundo poste e, sem qualquer oposição, fez o 1-0.
No segundo tempo, a equipa da casa ainda tentou evitar a segunda derrota consecutiva, mas a formação orientada por Eddie Howe manteve a solidez defensiva.
Com este resultado, o Chelsea é quinto lugar com 48 pontos, no entanto caso o Liverpool vença frente ao Tottenham, pode descer à sexta posição. O Newcastle, por sua vez, ocupa o nono lugar com 42 pontos.