VÍDEO: Haaland bisa e City atropela o United no dérbi de Manchester
Equipa de Pep Guardiola vence conjunto de Ruben Amorim por 3-0
O Manchester City venceu o dérbi com o Manchester United, em casa, por 3-0, este domingo.
Uma clara demonstração de superioridade da equipa de Pep Guardiola, que respondeu da melhor forma às derrotas nas últimas duas jornadas. Já a turma de Ruben Amorim, teve um desempenho em linha com o que tem sido este arranque de temporada e o cenário complica-se cada vez mais para o treinador português, que perdeu pela primeira vez com o catalão em jogos da Liga inglesa.
Jérémy Doku foi um verdadeiro pesadelo para a defesa do United na primeira parte. Aos 18 minutos, o extremo belga forçou um ataque pelo lado direito e serviu Phil Foden para o primeiro golo do jogo, com um cabeceamento no coração da área.
Em vantagem, os «citizens» passaram a controlar o jogo e os «red devils» só conseguiram equilibrar perto do intervalo.
O Manchester United até entrou melhor na segunda parte, mas Erling Haaland não perdoou assim que teve oportunidade. Lançado por Doku aos 53 minutos, o norueguês surgiu na cara de Altay Bayindir e fez um «chapéu» ao guarda-redes turco.
Instantes depois do 2-0, Haaland podia ter dilatado a vantagem do City, mas atirou ao poste, com um remate em queda, depois de ter ultrapassado Bayindir.
Os «red devils» subiram no terreno em busca de um golo de Bryan Mbeumo, o principal causador de perigo da equipa, ainda obrigou o estreante Gigi Donnarumma a uma grande defesa, antes do bis de Haaland, que veio após mais um erro do adversário.
Harry Maguire aliviou mal a bola, Bernardo Silva (titular, assim como Rúben Dias e Bruno Fernandes) viu que Haaland já se estava a desmarcar e lançou a correria do norueguês, que galgou vários metros antes de finalizar para o 3-0.
Num lance muito semelhante, em cima do último quarto de hora do jogo, Tijjani Reijnders ficou perto de dar contornos de goleada ao resultado, mas atirou ao lado.
Os últimos minutos foram marcados por algum desperdício do Manchester United, que, ainda assim, revelou estar muito abaixo do rival – se é que fosse preciso este jogo para o comprovar.
Com esta vitória, o City ultrapassa o United e sobe ao oitavo lugar, com seis pontos, mais dois do que a equipa de Amorim, que está em 14.º ao fim de quatro jogos. Na próxima jornada, os «red devils» têm mais um desafio complicado, com a receção ao Chelsea.