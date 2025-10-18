Com Matheus Nunes e Rúben Dias no onze, o Manchester City venceu na receção ao Everton, por 2-0, em jogo da 8.ª jornada da liga inglesa.

Apesar do domínio dos «citizens», o encontro chegou com um nulo no marcador ao intervalo. No entanto, apareceu Erling Haaland para desbloquear tudo.

Aos 58 minutos, o avançado norueguês respondeu da melhor forma a um cruzamento de Nico O’Reilley e cabeceou para golo. Apenas cinco minutos depois, finalizou de primeira, após um passe de Savinho, numa altura em que Bernardo Silva já tinha sido lançado por Pep Guardiola.

Com este triunfo, o Manchester City sobe, à condição, ao primeiro lugar, com 16 pontos, os mesmos do Arsenal, que está em terceiro e tem menos um jogo – visita o Fulham ainda este sábado.

Já o Everton, cai para o 10.º lugar, com 11 pontos.

Também na tarde deste sábado, o Bournemouth deperdiçou a oportunidade de chegar à ldierança, ao empatar a três golos no reduto do Crystal Palace.

Depois de estar a vencer por 2-0 ao intervalo, graças ao bis de Eli Junior Kroupi (7 e 38m), os «cherries» ainda permitiram que os anfitriões chegassem ao empate, também devido a um bis, desta feita de Mateta (64 e 69m).

Em cima do minuto 90, Ryan Christie parecia ter garantido o triunfo à equipa de Andoni Iraola, até que Mateta chegou ao hat-trick, de penálti, já no sétimo minuto de descontos.

Noutro dos jogos da tarde, o Burnley venceu por 2-0 na receção ao Leeds.

Florentino foi titular e assistiu para o segundo golo, da autoria de Loum Tchaouna, aos 68 minutos. O médio português apenas teve de passar a bola ao francês, que marcou com um grande pontapé de fora da área.

O Burnley consegue uma vitória importante na fuga pela luta à despromoção e sobe ao 17.º posto, com sete pontos, enquanto o Leeds é 15.º (oito).