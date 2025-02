O Manchester City tinha uma receção complicada ao Newcastle, mas resolveu a questão com um hat trick de Omar Marmoush ainda na primeira parte e venceu os «magpies» por 4-0, antes da deslocação ao Bernabéu.

Já recuperado de lesão, o ex-FC Porto Nico González foi titular, enquanto Matheus Nunes foi suplente utilizado e Bernardo Silva nem sequer saíram do banco dos «citizens». Rúben Dias também ficou de fora das opções de Pep Guardiola, mas por problemas físicos.

Os anfitriões abriram o marcador aos 19 minutos, numa jogada que começou nos pés de Ederson. O guarda-redes brasileiro subiu no terreno, fez um passe longo Kieran Trippier errou por completo a abordagem à jogada e deixou Marmoush na cara de Martín Dubravka. O egípcio fez um chapéu ao guardião do Newcastle e estreou-se, assim, a marcar com a camisola do Manchester City.

Cinco minutos depois, o antigo avançado do Frankfurt recebeu a bola à entrada da área, cortou para o meio e dilatou a vantagem do conjunto de Guardiola.

Marmoush viria a completar o hat trick aos 33 minutos. Após uma jogada de Savinho, o reforço de inverno dos «citizens» apareceu a finalizar de primeira.

Com a tarefa praticamente resolvida ao intervalo, o Manchester City entrou em modo passeio na segunda parte.

A cereja no topo do bolo foi o golo de James McAtee. Na sequência de um pontapé de canto, Erling Haaland – que foi capitão esta tarde – penteou a bola ao primeiro poste e o jovem médio inglês deu contornos de goleada ao resultado.

Haaland, de resto, ainda assustou na reta final da partida, quando ficou com dores no joelho direito, após ter colocado mal o pé no relvado. Guardiola não quis arriscar e retirou o norueguês imediatamente do relvado, fazendo entrar Matheus Nunes.

Graças à derrota do Chelsea na véspera, o City subiu ao quarto lugar da liga inglesa, novamente em zona de Champions, agora com 44 pontos, já a «morder os calcanhares» ao Nottingham Forest, que é terceiro, com 47. O Newcastle tem 41 pontos e cai para sétimo.

Na quarta-feira, o Manchester City joga em casa do Real Madrid, para decidir a continuidade na Liga dos Campeões. Depois, tem duelo marcado com o Liverpool, para o campeonato.