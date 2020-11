O Leeds United foi goleado na visita a Selhurst Park, casa do Crystal Palace, numa partida da oitava jornada da Premier League.



Com Hélder Costa no onze titular, a equipa de Bielsa já perdia por 2-0 aos 22 minutos. Eze assistiu Dan para o 1-0 e fez ele próprio o segundo da tarde. Patrick Bamford encurtou distâncias e tornou-se no segundo jogador a marcar em quatro jogos consecutivos fora de casa, igualando o registo de Vardy.



Os «Eagles» chegaram ao 3-1 numa infelicidade de Hélder Costa aos 42 minutos. O extremo português tentou evitar o cruzamento de um adversário com um carrinho e acabou por trair Meslier.



Já sem Hélder Costa em campo, saiu ao intervalo e deu o lugar a Raphinha, o Leeds sofreu ainda mais um golo. Zaha serviu por Jordan Ayew na área e este fixou o resultado final.



Com este resultado, a equipa de Hodgson chegou aos 13 pontos e igualou o Everton e o Wolves no sexto lugar. Por sua vez, o Leeds é 14.º com dez pontos.



O autogolo de Hélder Costa: