Hugo Viana já se ambienta à nova vida no Manchester City, do qual se tornará diretor desportivo no final desta temporada. O antigo dirigente do Sporting, que deixou após o fecho do mercado de inverno, assistiu ao treino dos cityzens, esta segunda-feira, na companhia de Txiki Begiristain, a quem irá suceder em junho.

Após seis temporadas e meia no Sporting, Hugo Viana, que enquanto jogador disputou a Premier League entre 2002 e 2004 pelo Newcastle, vai trabalhar num dos clubes mais poderosos da atualidade, que só no último mercado de inverno investiu mais de 200 milhões de euros em reforços.

O Manchester City recebe, esta terça-feira (20:00), o Real Madrid para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão está agendada para o dia 19 de fevereiro (20:00), no Santiago Bernabéu.