O Hull City venceu, este sábado, o Middlesbrough por 1-0 e está de regresso à Premier League, dez anos depois de ter sido despromovido ao Championship.

Numa final marcada por polémicas fora dos relvados, o Middlesbrough tentou aproveitar a presença no jogo das decisões para, rapidamente, tentar garantir a subida ao topo do futebol inglês. Contudo, a equipa de Kim Hellberg mostrava-se perdulária frente à baliza.

Sem que nenhum dos dois conjuntos fosse capaz de desfazer a igualdade, o jogo foi para prolongamento e a equipa laranja sorriu. Aos 95 minutos, McBurnie aproveitou um erro clamoroso do guarda-redes do Middlesbrough e fez o golo que garantiu a subida do Hull City, levando os adeptos presentes nas bancadas do Wembley à loucura.