Ivan Toney já pode regressar ao relvados, depois desta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, terem chegado ao fim os oito meses de suspensão de todas as atividades relacionadas com futebol, devido a um escândalo com apostas desportivas

De fora dos relvados desde maio de 2023, consequência de um castigo aplicado pela Associação Inglesa de Futebol (FA), o jogador do Brentford, agora ‘livre’, utilizou as suas redes sociais para reforçar essa mesma ideia.

O avançado inglês publicou um gif, na rede social X, do humorista Dave Chappelle a levantar os braços e a gritar a palavra «free» (livre), que também aparece escrita.

De recordar que o futebolista declarou-se culpado de 232 violações do regulamento da FA, que não permitem a futebolistas profissionais apostarem em jogos ou partilharem informações para fins de apostas.

Na época passada, ao serviço do Brentford, Toney ainda chegou a fazer 35 jogos, tendo marcado 21 golos e cinco assistências.

O inglês teve autorização para treinar com a equipa, a partir de 17 de setembro de 2023, depois de quatro meses de suspensão cumpridos, e agora já pode representar os Bees no relvado.

Ora veja: