O avançado do Aston Villa, Wesley, não vai jogar mais esta época depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos de um joelho na sequência de uma entrada de Ben Mee, na partida frente ao Burnley.



A entrada do defesa dos «clarets» foi analisada pelo VAR e considerada legal pela equipa de arbitragem. De resto, Ben Mee já tinha estado envolvido numa lesão grave de Joe Gómez, defesa do Liverpool, na época passada.

The Club can confirm that Tom Heaton and Wesley both suffered significant knee ligament damage during our match with Burnley on Wednesday and will now miss the rest of the season. #AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 3, 2020



Além do jogador brasileiro, os «villans» perderam também o guarda-redes Tom Heaton pelo mesmo motivo: rotura de ligamentos de um joelho precisamente no mesmo jogo. Um azar nunca vem só.



Veja o lance que resultou na lesão de Wesley: