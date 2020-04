Os jogadores do Tottenham Serge Aurier e Moussa Sissoko, pediram esta terça-feira desculpas depois de terem partilhado imagens nas redes sociais em que apareciam juntos a treinar na rua.

Recorde-se que, por causa da pandemia da covid-19, foram impostas medidas de segurança em vários países.

No Reino Unido, só é permitido fazer atividade física no exterior se a pessoa estiver sozinha ou com pessoas que morem na mesma casa, o que não é o caso dos dois jogadores.

O vídeo foi entretanto apagado, depois de ter gerado polémica, e os dois jogadores emitiram um comunicado.

«Pedimos desculpa por não termos dado o exemplo. Reconhecemos que, enquanto futebolistas profissionais, temos a responsabilidade de ser modelos a seguir, particularmente nesta fase complicada que o mundo atravessa. Temos de respeitar os conselhos do Governo para minimizar o número de mortes durante a pandemia. Só podemos agradecer ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido pelo trabalho feito até ao momento e vamos fazer uma doação para mostrar o nosso apoio», pode ler-se na nota.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o Tottenham está envolvido em polémica por não respeitar as regras, e até José Mourinho já levou os jogadores para um treino conjunto no exterior.

Veja aqui as imagens de Serge Aurier e Moussa Sissoko: