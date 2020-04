Diogo Jota venceu este sábado o ePremier League Invitational, um torneio de FIFA com cariz solidário que juntou todas as equipas do principal escalão inglês, representadas por um jogador.

O internacional português levou a melhor na final frente a Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool. Depois de 1-1 no tempo regulamentar, a partida foi para prolongamento e Jota levou a melhor com um golo de ouro.

O avançado de 23 anos não escondeu a satisfação pela conquista, enquanto Arnold ficou visivelmente desanimado com a derrota.