Diogo Jota!



O internacional português resolveu a eliminatória dos quartos de final da Taça de Inglaterra a favor do Liverpool contra o Nottingham, no City Ground, com um golo aos 78 minutos. O atacante dos «reds» fugiu a Tobias Figueiredo e desviou in extremis o cruzamento de Tsimikas para o fundo da baliza de Ethan Horvath - posteriormente validado pelo VAR.



Por essa altura, já Klopp tinha lançado Thiago, Henderson, Luis Díaz e Minamino para desbloquear um encontro que se desenhava difícil para o segundo classificado da Premier League. O técnico alemão, sublinhe-se, decidiu «poupar» Mané e Robertson, habituais titulares, além de não poder contar com os lesionados Salah e Alexander-Arnold.



Além de Tobias Figueiredo, Cafú também foi utilizado na equipa que milita do Championship, tendo entrado aos 65 minutos, assim como Xande Silva (entrou em cima do minuto 90). Apesar da desvantagem, o Forest ainda assustou o Liverpool, mas não foi capaz de bater Alisson.



Assim, Liverpool, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, juntou-se a Man. City, Chelsea e Crysta Palace entre os semifinalistas da Taça de Inglaterra.



Veja o 19,º golo de Diogo Jota na temporada: