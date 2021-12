No último suspiro, o Liverpool bateu o Wolverhampton, no Molineux, por 1-0, numa partida da 15.ª jornada da Premier League.



Com Sá, Neves e Semedo, a cumprir o jogo 50 pelos lobos, a equipa de Bruno Lage deu boa réplica perante os «reds» num jogo com poucas oportunidades. Depois de ter desperdiçado uma boa ocasião na primeira metade, Diogo Jota foi protagonista de um falhanço incrível à passagem da hora de jogo.

José Sá saiu mal da baliza e chocou com um colega de equipa. A bola sobrou para o internacional português que, apenas com Coady e Kilman em cima da linha de golo, conseguiu acertar... no capitão dos lobos. Um lance de infelicidade do aniversariante.







O Liverpool apertou o cerco nos instantes finais e Lage reagiu, lançando João Moutinho e Trincão. Porém, acabou por ser Origi, lançado por Klopp precisamente para o lugar do infeliz Diogo Jota, a resolver a contenda.



A receção de Salah é primorosa e depois o belga rematou à meia-volta para o fundo da baliza do Wolverhampton. Este resultado deixa o Liverpool provisoriamente no primeiro lugar da Premier League enquanto os lobos são oitavos com 21 pontos.