A caminho do Borussia Dortmund, Jude Bellingham realizou, na passada quarta-feira, o último encontro com a camisola do Birmingham, clube onde se formou e estreou como sénior. Após o apito final, o jovem de 17 anos sentou-se a chorar no relvado do St Andrew's e foi confortado por um elemento do clube.



Mais tarde, o emblema do Championship revelou que decidiu retirar o número 22 em homenagem ao médio.



«Num memorável curto espaço de tempo, Jude tornou-se figura dos blues, mostrando que o que pode ser alcançado através do talento, do trabalho árduo e da dedicação. O seu comportamento, a humildade e a postura fora do campo tornaram-se exemplos. A camisola número 22 tornou-se do Jude e da sua ascensão à primeira equipa com apenas 16 anos e 38 dias. Como clube decidimos retirar o seu número para lembrar que um dos nossos e para inspirar outros», explicou o clube, em comunicado.

Ora veja a despedida de Bellingham: