O Liverpool partilhou nas redes sociais uma mensagem de Natal de Jürgen Klopp.

Num vídeo com aproximadamente três minutos, o treinador começar por cantar e fala das traduções natalícias na Alemanha e, em particular na família dele, na qual todos cantavam e tocavam instrumentos. «A minha irmã mais velha tocava acordeão e a minha segunda irmã flauta. No início, porque era muito mais novo, eu tocava xilofone e depois aprendi a tocar órgão. Só depois disso recebíamos os presentes.»

Depois das memórias da infância, Klopp fez uma restrospetiva de 2020. «Um ano tão especial no melhor e no pior também.» O técnico germânico recordou as conquistas no campo, mas também os problemas causados pela pandemia de covid-19, que afastaram os adeptos dos estádios e tornou o futebol mais cinzento.

O técnico do Liverpool destacou como pontos altos da época a vitória na Premier League e, também, o dia em que os adeptos voltaram às bancadas, já no início de dezembro num jogo contra o Wolverhampton, e deixou também uma reflexão profunda.

«Sentir outra vez aquela atmosfera - e foi apenas uma pequena percentagem do que vocês (adeptos) são capazes de fazer - fez daquele um jogo que nunca esqueceremos. É assim que a vida devia ser: colecionar memórias e olharmos para trás quando formos velhos e ter um sorriso na cara. A nossa vida normal, o que quer que ela fosse antes, talvez não a apreciássemos o suficiente. Agora é: 'wow'. Como se fosse a melhor de sempre. Desfrutem do que têm porque tudo pode mudar num minuto.»

Vale a pena ver: