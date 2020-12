O Tottenham venceu o dérbi de Londres contra o Arsenal (2-0), da 11.ª jornada da Premier, e recuperou a liderança da prova, perdida para o Chelsea no passado sábado.



Após u início de jogo com maior domínio dos «gunners», os «spurs» marcaram no primeiro pontapé à baliza. E que pontapé! Son recebeu de Kane e enviou um míssil ao ângulo da baliza de Leno. Mourinho abriu os braços e olhou para o céu para festejar o décimo golo do sul-coreano no campeonato.



A tendência do jogo acentuou-se. O Arsenal tinha bola, circulava, mas só por uma vez assustou o técnico português. Porém, Willian falhou a finalização na pequena área.A percentagem de posse de bola, em determinado momento da primeira parte, foi nove por centro para 91 por cento.



Apesar do domínio da bola, a equipa mais perigosa foi sempre o Tottenham. Por isso, o conjunto da casa chegou com naturalidade ao 2-0 numa jogada sublime de contra-ataque imagina pela dupla Kane-Son. O inglês recebeu e libertou no sul-coreano que arrancou, devolveu o passe ao colega que fuzilou Leno. Golo histórico para o avançado que se tornou no melhor marcador da história nos jogos entre Tottenham e Arsenal (11 golos), ultrapassando Adebayor.



Tudo simples, tudo fácil.



A segunda parte foi de total domínio do Arsenal, que usou e abusou dos cruzamentos. Ainda assim, os «gunners» obrigaram Lloris a duas defesas complicadas, ambas a cabeceamentos de Lacazette.



Um triunfo perfeitamente justo da equipa mais madura. No fundo, Mourinho deu uma lição de como jogam os campeões na receção ao rival da capital inglesa.



O Tottenham volta ao topo da Premier League e lidera com 24 pontos, mais dois que o Chelsea. Por sua vez, o Arsenal é 15.º com apenas 13 pontos.