O médio croata Filipe Krovinovic marcou, este sábado, no empate do West Bromwich Albion na deslocação ao Blackburn (1-1), em jogo da 43.ª jornada do Championship, a segunda liga inglesa.

O jogador cedido pelo Benfica deu vantagem aos baggies com um golo aos 41 minutos, mas Rothwell, no segundo tempo, ao minuto 63, apontou o golo da igualdade final.

O resultado mantém o West Bromwich no segundo lugar, agora com 81 pontos, mas com a luta pelos dois lugares de subida direta mais acesa do que nunca no passado recente. O Brentford, terceiro, tem agora 78 pontos após ter vencido o Derby County (1-3). O Fulham, quarto com 76, também se aproximou após o triunfo por 2-0 ante o Luton Town, na sexta-feira. Na 44.ª e antepenúltima jornada, há precisamente um West Bromwich-Fulham.

O Leeds, líder com os mesmos 81 pontos do West Bromwich, pode ganhar mais vantagem na liderança se vencer o Swansea no domingo.

Nos outros jogos, com portugueses em ação, o Nottingham Forest, já sem hipóteses de subida direta, empatou em Preston (1-1). Yuri Ribeiro foi titular e Tiago Silva suplente utilizado, ao passo que João Carvalho, Tobias Figueiredo e o luso-guineense Alfa Semedo não saíram do banco.

Já o Hull City, com Leonardo Lopes a titular, perdeu por 1-0 na receção ao Millwall. Sem Pedro Pereira, o Bristol venceu fora o Middlesbrough por 3-1. O Reading, sem Lucas João, venceu o Charlton por 1-0.