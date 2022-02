O futebolista do West Ham, Kurt Zouma, surgiu num vídeo a agredir o seu gato e o clube já condenou o ato, prometendo lidar com o assunto internamente, não tolerando a crueldade contra os animais.

As imagens, publicadas originalmente pelo The Sun na noite de segunda-feira e supostamente filmadas pelo irmão de Kurt Zouma, Yoan, mostram o defesa francês a pontapear o gato, a atirar-lhe depois com calçado e também a bofeteá-lo, esta última ação perante a presença de uma criança que segurava no felino.

«O West Ham condena sem reservas as ações de Kurt Zouma no vídeo que circulou. Falámos com o Kurt e vamos lidar com o assunto internamente, mas gostaríamos de deixar bem claro que não toleramos qualquer crueldade contra animais», referiu o clube de Londres, numa nota oficial divulgada pela imprensa britânica.

Também Zouma já se retratou do sucedido. «Quero pedir desculpa pelas minhas ações. Não há desculpas para o meu comportamento, que eu lamento sinceramente», referiu o jogador de 27 anos, que está a cumprir a primeira época no West Ham, clube ao qual chegou oriundo do Chelsea.

Na manhã desta terça-feira, a imprensa inglesa dá conta de que a Polícia Metropolitana de Londres não vai investigar o incidente. As imagens, alertamos, são sensíveis.