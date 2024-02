Fatawu foi o herói do apuramento do Leicester frente ao Bournemouth (1-0) para os quartos de final da Taça de Inglaterra.



Em casa do emblema da Premier League, os «foxes» tiveram as melhores ocasiões da primeira metade, mas não foram eficazes. Ricardo Pereira entrou no início da segunda parte enquanto Marçal foi titular na equipa de Enzo Maresca que lidera o Championship.



O jogo caminhou para o final sem grandes ocasiões a excepção foi uma perdida de Yunus Akgun nos dez minutos finais, altura em que Fatawu já estava em campo. O internacional ganês, que está em Inglaterra cedido pelo Sporting, acabaria por ser decisivo ao assinar um golaço que deu o triunfo ao Leicester aos 105 minutos.



Assim, o líder do Championship junta-se ao Coventry e ao Manchester City entre os apurados para os quartos de final.