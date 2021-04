O Leicester venceu esta segunda-feira o Crystal Palace por 2-1 e cimentou o terceiro lugar da Liga Inglesa, que dá acesso à Liga dos Campeões. Sem o português Ricardo Pereira, que não saiu do banco, a formação de Brendan Rodgers ganhou o jogo graças a um grande golo de Iheanacho aos 80 minutos.

Curiosamente até foi o Crystal Palace a adiantar-se no marcar, graças a um golo de Wilfried Zaha, logo aos 12 minutos. O Leicester só na segunda parte conseguiu reagir, primeiro com um golo de Timothy Castagne, aos 50 minutos, e depois com o tal grande golo de Iheanacho, a dez minutos do final da partida.