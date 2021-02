Após cinco derrotas seguidas para a Premier League, o Liverpool voltou aos triunfos Bramall Lane, casa do Sheffield United (2-0).



Os primeiros quarenta e cinco minutos ficaram marcados pelas inúmeras oportunidades desperdiçadas pelos «reds» ou se preferir pela enorme exibição de Ramsdale. Pelo meio, o último classificado da prova ainda marcou, mas o lance foi invalidado por posição irregular de Oliver McBurnie.

Os campeões ingleses acabaram com a resistência do adversário aos dois minutos da segunda parte. O jovem Curtis Jones aproveitou um corte imperfeito da defesa dos «blades» e fuzilou Ramsdale. O VAR analisou uma eventual irregularidade no lance, mas acabou por validá-lo.



O golo da tranquilidade do Liverpool foi anotado por Roberto Firmino a meias com Bryan: o brasileiro rematou, a bola desviou no adversário e entrou na baliza do Sheffiled.



Esta vitória permite aos campeões ingleses aproximarem-se do Chelsea no quinto lugar enquanto os «blades» continuam em último com 11 pontos.