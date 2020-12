Que arraso!



Sem Diogo Jota, o Liverpool esmagou o Crystal Palace (7-0) em Selhurst Park, na partida de abertura da 14.ª jornada da Premier League.



Os campeões ingleses tiveram uma entrada de rompante na partida e logo aos três minutos colocaram-se na frente com um golo de Takumi Minamino a passe de Mané. Aos 35 minutos, o senegalês recebeu à entrada da área, rodou e atirou para o 2-0. Ainda antes do intervalo, Roberto Firmino iniciou e concluiu o contra-ataque sensacional dos «reds», fazendo o 3-0.



Na segunda parte o Liverpool destruiu os «Eagles». Henderson fez um belo golo de fora da área aos 52 minutos e resolveu completamente a questão relativamente ao vencedor do encontro. Klopp poupou Mané e fez entrar Salah. Apesar do egípcio ter feito dois golos, primeiro serviu Firmino para o 2-0.



Depois, claro, Mo Salah fez o 6-0 de cabeça aos 81 minutos, na sequência de um canto e fechou o triunfo com um golaço de fora da área.



O Liverpool marcou pela primeira vez sete golos num jogo fora da Premier League e chegou aos 31 pontos, distanciando-se do Tottenham que apenas joga domingo. Por sua vez, o Crystal Palace sofreu a derrota mais pesada da sua história em casa e segue no 12.º posto.



O resumo da partida: