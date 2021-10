Estreia desastrosa de Ranieri no comando técnico do Watford. O técnico italiano foi derrotado no primeiro jogo em Vicarage Road por 5-0 frente ao Liverpool, no jogo que marcou o arranque da oitava jornada da Premier League.



Com Diogo Jota no banco de suplentes, os reds tiveram uma entrada fortíssima na partida e aos nove inutos já venciam graças a um golo de Sadio Mané. O passe de Salah, no início do lance, é excecional.



Aos 37 minutos começou o «show» de Roberto Firmino. O internacional brasileiro fez o 2-0, assistido por Milner, e deixou o Liverpool confortável no encontro.



O passeio da equipa de Jurgen Klopp continuou na segunda parte. Sem capacidade para suster o poderio adversário, os «hornets» sofreram o 3-0 aos 52 minutos - Firmino chegou ao bis. O jogo estava totalmente resolvido, mas «ainda faltava» o golo de Mo Salah. O faraó voltou a assinar um lance de génio, atirou em jeito para o fundo das redes de Foster.



Nos instantes finais, Roberto Firmino chegou ao hat-trick e fixou o resultado final. Com esta vitória, o Liverpool isolou-se provisoriamente no topo da Premier League com 18 pontos e fica à espera do que o Chelsea vai fazer mais logo ante o Brentford. Por sua vez, o Watford é 15.º com sete pontos.