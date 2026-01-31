O Liverpool deu um pontapé na crise neste sábado, em jogo da Premier League contra o Newcastle, em casa. A equipa orientada por Arne Slot venceu por 4-1, numa goleada inesperada, e somou o primeiro triunfo deste ano na Premier.

Até foram os visitantes a marcar primeiro em Anfield. Anthony Gordon finalizou uma típica transição ofensiva do Newcastle para fazer o 1-0 aos 36 minutos. Porém, isso parece ter acicatado os ânimos ao Liverpool.

Florian Wirtz desenhou uma bela assistência para Hugo Ekitiké aos 41m, com o avançado francês a bisar dois minutos depois. Os Reds iam para o intervalo em vantagem.

Na segunda parte, Florian Wirtz marcou com assistência de Mohamed Salah (68m), tal como Ibrahima Konaté, já nos descontos, tendo dedicado o golo ao pai, que faleceu nos últimos dias.

Assim, o Liverpool sobe na tabela para quinto classificado com 39 pontos em 24 jogos, a sete pontos do segundo lugar ocupado pelo Manchester City. Curiosamente, a formação de Guardiola é o próximo oponente do Liverpool no campeonato. O Newcastle é décimo com 33 pontos.