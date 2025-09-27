O Liverpool provou do próprio veneno este sábado. Os «reds» perderam na casa do Crystal Palace (2-1), com os «eagles» a marcarem o golo da vitória já nos descontos. Já o Manchester City, goleou o Burnley (5-1), com o português Matheus Nunes a faturar.

Os campeões em título sofreram a primeira derrota na Liga inglesa. Na visita ao Palace, que está a conseguir um bom arranque de temporada, os «reds» viram a equipa da casa a abrir o marcador logo aos nove minutos de jogo, pelos pés de Ismaila Sarr.

A resposta surgiu, como é habitual, perto do final do jogo e por intermédio de Chiesa. O italiano restabeleceu o empate na partida aos 87 minutos.

No entanto, o Liverpool acabaria por provar o próprio veneno. Habituados a marcar golos da vitória nos instantes finais, desta vez viram o adversário a realizar esse feito. Eddie Nketiah vestiu a capa de herói o fez o 2-1 final já nos descontos (90+7m).

Mesmo com este desaire, o Liverpool mantém a liderança do campeonato inglês, com 15 pontos. O Crystal Palace ascende, à condição, ao segundo posto, com 12 pontos.

No outro jogo da tarde, o Manchester City goleou o Burnley, que contou com Florentino, ex-Benfica, a titular. O jogo ficou marcado por dois autogolos do mesmo jogador. Maxime Esteve marcou na própria baliza em duas ocasiões (12m e 65m).

Pelo caminho, o português Matheus Nunes também faturou (61m), assistido por Erling Halaand, que viria a bisar mais tarde. O norueguês sentenciou a goleada (90m e 90+3). O golo do Burnley foi anotado por Jailson Anthony (38m).

Com este resultado, o City é quarto, com dez pontos. O Burnley, por sua vez, está na 17.ª posição, com quatro pontos.

Noutro jogo desta tarde, Leeds e Bournemouth empataram a dois golos.