Depois do empate a meio da semana, o Liverpool voltou a escorregar na Liga inglesa, ao empatar com o Leeds (3-3) em Elland Road, este sábado, num jogo de loucos.

A primeira parte terminou sem golos, mas o segundo tempo começou a todos o gás e da melhor forma possível para os campeões ingleses. Em apenas dois minutos, Hugo Ekitiké (48 e 50m) bisou e justificou a aposta de Arne Slot, que deixou Alexander Isak no banco, assim como Mohamed Salah. O sueco ainda entrou para os últimos minutos, enquanto o egípcio nem sequer saiu do banco – só somou 45 minutos nos últimos três jogos.

O Liverpool parecia respirar confiança, mas os fantasmas dos maus resultados recentes voltaram a aparecer aos 73 minutos, com o penálti convertido por Dominic Calvert-Lewin, após uma falta de Ibrahima Konaté.

O jogo virou por completo e Anton Stach, apenas dois minutos após o 2-1, apontou o golo da igualdade.

Mas a partida estava num ritmo verdadeiramente de loucos e, na sequência de uma jogada rápida, Florian Wirtz teve um pormenor delicioso e deixou a bola passar para Dominik Szoboszlai (80m), que finalizou com classe.

Foram dados oito minutos de descontos e o jogo não estava fechado, apesar da vantagem dos «reds». E eis que, ao sexto minuto de descontos e após um canto, Ao Tanaka apareceu ao segundo poste para travar o campeão inglês.

Com este empate, o Liverpool segue, à condição, no oitavo lugar, com 23 pontos. Já o Leeds, continua na batalha pela permanência: é 15.º, com 15.