O Reading bateu o Coventry por 3-1, numa partida da 25.ª jornada do Championship e subiu provisoriamente ao pódio.



O português Lucas João abriu o marcador aos 16 minutos. Swift fez um passe longo, o avançado dominou no peito e fuzilou o guarda-redes contrário.



Com Tomás Esteves em campo, entrou ao intervalo, Rinomhota fez o 2-0 e Swift, num golaço de livre, e fixou o resultado final. Refira-se que o Coventry acabou com dez elementos por expulsão de McFadzean.



Os golos da partida: