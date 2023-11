De regresso à competição após o sequestro dos pais, Luis Díaz foi decisivo no empate do Liverpool frente ao Luton Town, em Kenilworth Road.



Os «reds» estiveram por cima a maior parte do encontro. Logo nos primeiros minutos, o ex-Benfica Darwin ameaçou o golo e atirou uma bola à trave. Também Diogo Jota, titular esta tarde, tentou desbloquear a partida, mas Thomas Kaminski evitou o golo do português.



Empatado ao intervalo, o Luton acreditou que era possível bater o gigante Liverpool. Mas teve de sofrer, claro. A vinte minutos do final, o avançado internacional uruguaio foi protagonista de uma perdida incrível: com a baliza à mercê, atirou para a bancada.



"Ui, ui, ui, ui, ui, ui. O que acaba de falhar Darwin Nunez" 🫠#PremierELEVEN pic.twitter.com/RdBIkqynPG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 5, 2023

O conjunto de Klopp não marcou e acabou por sofrer. Num canto a favor dos «reds», o Luton Town desenhou um contra-ataque perfeito finalizado por Tahith Chong, ex-jogador do Man. United. Faltavam dez minutos para o fim e o Liverpool parecia em dificuldades até que o técnico alemão lançou Luis Díaz na partida.



O internacional colombiano, cujo pais foram sequestrados na semana passada, regressou à competição e logo com um golo. O ex-FC Porto subiu mais alto que o marcador direto e bateu o guarda-redes contrário.



Luis Díaz emocionou-se e mostrou uma camisola interior que dizia: «Liberdade para o papá». De resto, o Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou, na última sexta-feira, que o pai do futebolista iria ser libertado.



O Liverpool atrasou-se na luta pelo título, mas igualou o Arsenal no terceiro lugar. Já o Luton igualou o Bournemouth, a primeira equipa em zona de descida.



