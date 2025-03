O Nottingham Forest deslocou-se ao reduto do Ipswich Town, este sábado, e garantiu os três pontos com uma vitória por 4-2.

Depois de ter soado o apito final, a equipa liderada por Nuno Espírito Santo dirigiu-se às bancadas para agradecer o apoio dos adeptos, momento em que Álex Moreno virou maestro.

O defesa espanhol "sacou" aplausos e cânticos dos fãs do Forest, contribuindo para um momento de comunhão entre a equipa e os adeptos.

Esta está a ser uma temporada de sonho para a turma de Nuno Espírito Santo, que não se cansa de vencer na Premier League. O triunfo deste sábado deixa a equipa de Nottingham no último lugar do pódio, com 54 pontos.