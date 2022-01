O Manchester City bateu, este sábado, o Chelsea por 1-0, no Etihad.



Com Bernardo e Cancelo de início e Rúben Dias no banco, os campeões ingleses foram a equipa que criou a melhor situação para marcar na primeira parte. A equipa de Guardiola «abafou» os londrinos à saída da sua área, forçaram o erro de Kovacic, mas Kepa negou o golo a Grealish.



Os campeões da Europa melhoraram na segunda parte e criaram uma excelente ocasião para marcar. Cara a cara com Ederson, Lukaku permitiu a defesa do brasileiro. Foi a melhor situação do Chelsea em toda a partida.



O golo que acabaria por decidir o encontro foi anotado por Kevin de Bruyne, o mago dos «citizens». Após um pontapé longo de Kepa, Rodri recuperou e Cancelo tocou para o belga. O médio furou pelo corredor central, bateu Kanté e atirou em jeito para o fundo da baliza de Kepa.



Com esta vitória, o City chegou aos 56 pontos e tem mais 13 pontos que o Chelsea, segundo classificado. No entanto, o Liverpool tem 42 pontos e menos dois jogos e pode ultrapassar o conjunto de Tuchel.