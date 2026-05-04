VÍDEO: Man City deixa-se empatar e dificulta luta pelo título
Equipa de Pep Guardiola esteve a ganhar, a perder e acabou mesmo por empatar contra o Everton
O Manchester City foi travado em casa do Everton, na noite desta segunda-feira, num empate que pode comprometer o título a Guardiola e companhia (3-3). Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares na visita a Goodison Park.
Quem visse a primeira parte não adivinharia o drama do Manchester City na segunda parte. Ao intervalo, a equipa de Pep Guardiola ganhava com um belo golo de Doku, de pé esquerdo (42m).
Porém, na segunda parte, o duelo começou a mudar de figura. E talvez tenha tudo começado com a substituição de Beto, luso-guineense, por Tierno Barry. O avançado marcou o 1-1 após uma verdadeira oferenda de Marc Guehi, central do Manchester City.
Cinco minutos depois, aos 73 minutos, o Everton partiu para a frente do marcador com um tento de O'Brien, na sequência de um canto. O ainda mais inacreditável 3-1 surgiu aos 81m, numa transição defensiva lamentável do Manchester City.
Os 'citizens' pareciam não acreditar no sucedido, mas Haaland tratou de repôr o City em jogo. Após um grande passe de Kovacic, finalizou na cara de Pickford. Já no último suspiro, aos 90+6m, Doku bisou com um remate espetacular, em jeito.
Um 3-3 que dificulta a corrida ao título pelos citizens, pois ficam a cinco pontos do Arsenal com menos um jogo disputado.