O Manchester City deu, este domingo, mais um passo atrás na luta pelo título de campeão inglês. A equipa de Pep Guardiola foi para intervalo, em casa do Tottenham, a vencer por 2-0, mas deixou-se empatar na segunda parte.

Com este empate a dois golos em Londres, o City está agora a seis pontos do líder Arsenal. Os «cityzens» têm também o Aston Villa logo atrás, com 46 pontos. Já o Tottenham, que não vence há seis jornadas, passou a contar com 29 pontos e é 14.º colocado.

Rayan Cherki, logo aos 11 minutos, abriu o marcador no reduto dos «spurs», com um excelente remate cruzado, de pé direito.

O internacional francês ficou à beira de um golaço ainda antes da meia-hora, mas o 2-0 só apareceu em cima do intervalo, com assistência de Bernardo Silva – titular, assim como Matheus Nunes e João Palhinha – para Antoine Semenyo (44m), que chegou aos quatro golos com a camisola do City.

O conjunto de Guardiola, no entanto, não trouxe o mesmo fulgor para a segunda parte.

Logo aos 53 minutos, Dominic Solanke, numa jogada de insistência na área e embrulhado com Marc Guéhi, reduziu para os londrinos.

O avançado inglês viria a bisar em cima do minuto 70, com um remate à escorpião, que nem o esforçado Gigi Donnarumma conseguiu defender.

O Manchester City só conseguiu ter bola na segunda parte nos 15 minutos finais. Os forasteiros pressionaram, carregaram na área dos «spurs», mas já não foram a tempo de passar novamente para a frente do marcador.

Se as contas do título começam a complicar para o City, o futuro não é nada animador. É que a próxima jornada é em Anfield, com o Liverpool.