O Manchester City goleou o Arsenal por 4-1, no Emirates, e apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga inglesa.



Os «citizens» entraram praticamente a ganhar no encontro. Logo aos três minutos, Zinchenko cruzou e Gabriel Jesus antecipou-se a Runarsson e cabeceou para o 1-0.



Sem chegar muitas vezes à baliza de Steffen, os «gunners» conseguiram igualar a contenda. Bom trabalho de Gabriel Martinelli na esquerda para o cabeceamento de Lacazette (31m).



O adversário do Benfica na Liga Europa, que teve Cedric em campo todo o jogo, acabou por deixar fugir a discussão da partida num erro gigante do guarda-redes Runarsson. O habitual suplente de Leno largou de forma incrível um livre aparentemente fácil de Mahrez, oferecendo o 2-1 ao City (51m).



Volvidos três minutos, o conjunto de Guardiola resolveu a eliminatória: saída rápida para o ataque com Fernandinho a isolar Foden que picou a bola à saída de Runarsson.



Foi já sem Bernardo em campo (saiu aos 70 minutos) que o Manchester City chegou ao quarto golo. Canto curto dos «citizens» com Foden a cruzar para o cabeceamento certeiro de Laporte.



Refira-se que Rúben Dias e Cancelo cumpriram os noventa minutos.



No outro jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa, um golo de Da Silva bastou para o Brentford afastar Newcastle (1-0).