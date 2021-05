Kun Aguero teve uma despedida de sonho do Manchester City, na Premier League.

Apesar de apenas ter saltado do banco aos 65 minutos, o avançado argentino ainda foi a tempo de bisar diante do Everton e a assim fazer história na Premier League.

Com 184 golos, Aguero bateu um recorde que era de Wayne Rooney, tornando-se no jogador com mais golos por um só clube no principal campeonato inglês.

E há um dado que ajuda a tornar ainda mais romântica esta despedida de Aguero. Foi apenas a segunda vez que Aguero bisou saindo do banco, sendo que a primeira vez que o fizera tinha sido… no jogo de estreia.

Quanto ao jogo, com Rúben Dias na equipa titular e Bernardo Silva no banco, o Manchester City chegou à vantagem aos 11m, por De Bruyne, três minutos depois o belga assistiu para o 2-0 apontado por Gabriel Jesus.

Na segunda parte, ainda antes de Aguero entrar em campo para fazer história, Phil Foden marcou o 3-0, com João Vírginia e André Gomes a assistirem ao jogo no banco de suplentes.

No final da partida, o Manchester City recebeu o troféu de campeão inglês.