O Manchester City goleou o Crystal Palace por 4-0, no Etihad, e aproximou-se da liderança.



O primeiro golo da partida foi anotado por John Stones aos 26 minutos, após um cruzamento de trivela de Kevin De Bruyne. O internacional belga chegou assim à centésima assistência na Premier League.



Com Rúben Dias e Bernardo de início, os «citizens» chegaram ao 2-0 num lance sensacional de Gundogan. O internacional alemão driblou um adversário e atirou ao ângulo da baliza dos «eagles». Volvidos cerca de dez minutos, John Stones bisou e resolveu a questão relativamente ao vencedor da partida.



Já com Cancelo em campo, o Manchester City chegou à goleada graças a um golo de Sterling. Com esta vitória, a formação de Guardiola isolou-se no segundo lugar e está a apenas dois pontos do Man. United quando ainda tem um jogo por disputar.