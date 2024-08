O Manchester City começou por sofrer cedo frente ao Ipswich Town, mas acabou a golear (4-1) numa partida da segunda jornada da Premier League.



Com Bernardo e Rúben Dias de início, os «citizens» começaram mal a partida e sofreram o 0-1 de Szmodics (7m). No entanto, os campeões ingleses, que já tiveram Gundogan no banco, igualaram a contenda volvidos cinco minutos por intermédio de Haaland, de penálti.



Era o início de uma tarde em cheio para o avançado. Dois minutos depois do 1-1, Kevin de Bruyne consumou a reviravolta do Man. City depois de um erro tremendo de Muric. Dois minutos depois da cambalhota no marcador, qual rolo compressor, o conjunto de Guardiola fez o 3-1 por Haaland.



Durante a segunda parte o catalão lançou Gundogan, contratado ao Barça e viu Kovacic sair lesionado. Já nos minutos finais, o City chegou à goleada graças a um hat-trick de Haaland - remate colocado de fora da área.



Assim, o campeão inglês leva duas vitórias em dois jogos no campeonato enquanto o Ipswich é último ainda sem pontos.