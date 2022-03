O Manchester City apurou-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra com uma goleada ao Southampton, em St Mary's, por 4-1.



Com João Cancelo de início, os «citizens» precisaram apenas de seis minutos para marcar por intermédio de Sterling depois de um erro da defesa dos «saints». A formação orientada por Ralph Hasenhüttl, que já tinha empatado duas vezes com os campeões ingleses na Liga, beneficiou de um autogolo de Laporte para igualar a contenda em cima do apito para intervalo.



O Manchester City voltou a colocar-se em vantagem no marcador aos 61 minutos por Kevin De Bruyne, de penálti. Em vantagem no marcador, os vice-campeões europeus chegaram com naturalidade à goleada. Foden assinou um golaço 75 minutos - pontapé fulminante de fora da área - e Mahrez fez o 4-1 num lance iniciado com uma trivela de João Cancelo.



Para além de Cancelo, mais nenhum português foi utilizado por Guardiola: Bernardo Silva não saiu do banco de suplentes enquanto Rúben Dias continua de fora por lesão.



Quem também avançou para as meias-finais com uma goleada foi o Crystal Palace. Os «Eagles» aplicaram chapa-4 ao Everton, que teve André Gomes em campo todo o encontro.



Guehi (25m), Mateta (41m), Zaha (79m) e Hughes (40m) marcaram os golos da formação londrina que se junta a City e Chelsea entre as equipas apuradas para as meias-finais.



Os golos do Crystal Palace-Everton: