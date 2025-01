Apesar da derrota em Paris para a Liga dos Campeões, o Manchester City voltou a demonstrar que está em fase de recuperação dentro de portas e, este sábado, venceu por 3-1 na receção ao Chelsea.

Pep Guardiola fugiu ao guião habitual e estreou os reforços Abdukodir Khusanov e Omar Marmoush a titulares.

O jovem central uzbeque teve um erro clamoroso logo no arranque da partida que resultou em golo dos «blues». Aos três minutos, Khusanov tentou o atraso de cabeça para Ederson, mas a bola saiu com pouca força e ficou à mercê de Nicolas Jackson, que assistiu Noni Madueke para o 1-0.

Os «citizens» tentaram responder e foram mais perigosos. Aos 42 minutos, Matheus Nunes surgiu isolado na cara de Robert Sánchez, permitiu a defesa ao guardião do Chelsea, mas Josko Gvardiol apareceu para fazer o empate na recarga.

Os guarda-redes, de resto, estiveram em evidência no lance que valeu a reviravolta ao Manchester City. Ederson, aos 68 minutos, fez um passe longo para Erling Haaland, Sánchez saiu da baliza, mas ficou a meio caminho e já não conseguiu impedir o golo do norueguês.

Haaland viria a ter influência direta, também, no 3-1. Na reta final do encontro, o avançado segurou a bola junto ao meio-campo e serviu Phil Foden, que percorreu vários metros até finalizar na cara do guarda-redes adversário (87m).

Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares nos «citizens», enquanto Pedro Neto foi lançado nos «blues» aos 73 minutos. Renato Veiga, na rota de saída, ficou de fora dos convocados, assim como João Félix, devido ao falecimento de um familiar.

Com este resultado, o Manchester Ciy consegue saltar para o quatro lugar, com 41 pontos, agora a apenas três do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que foi goleado em casa do Bournemouth (5-0). Já o Chelsea, cai uma posição: é sexto, com 40 pontos.