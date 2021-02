O Manchester City segue imparável. Com Bernardo, Cancelo e Rúben Dias de início, os «citizens» alcançaram a 13.ª vitória consecutiva (2-0) frente ao Burnley, em Turf Moor, e recuperou a liderança isolada da Premier League.



A equipa de Guardiola teve uma entrada de rompante no encontro e logo aos três minutos chegou á vantagem. Sterling descobriu Bernardo no meio da defesa do Burnley e o português rematou para defesa incompleta de Pope. Na recarga, Gabriel Jesus cabeceou para o 1-0.



Acabaria por ser o guarda-redes inglês dos «clarets» a evitar aquilo que parecia inevitável: novo golo do City. Após duas intervenções perante Mahrez e Sterling, Pope nada pôde fazer quando Sterling apareceu solto na pequena área a desviar o cruzamento de Gundogan - está a atravessar um excelente momento.



O Manchester City dominou o jogo a seu bel-prazer e não concedeu praticamente hipóteses de golo ao Burnley e poderia ter marcado mais golos antes do intervalo. Cancelo teve, por exemplo, oportunidade para marcar, mas atirou à figura de Pope.



Logo a abrir o segundo tempo, os «citizens» tiveram um golo anulado a Mahrez. O argelino estava, conforme confirmou posteriormente o VAR, ligeiramente adiantado antes do passe de Gabriel Jesus. O Manchester City caiu de produção nos vinte minutos finais, embora tenha continuado sem permitir ocasiões ao Burnley.



No outro jogo com início às 18h00, o Leicester de Ricardo Pereira (cumpriu o jogo todo) foi a Londres bater o Fulham de Cavaleiro (lançado ao intervalo) por 2-0 com golos de Iheanacho e de James Justin.



O City chegou aos 47 pontos e voltou a manter a distância de três pontos para o United. Por sua vez, o Leicester subiu provisoriamente ao terceiro lugar enquanto o Burnley é 16.º. Já o Fulham continua em zona de descida: é 18.º oitavo colocado.