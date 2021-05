Título à vista!



O Manchester City venceu em Londres o Crystal Palace por 2-0 e pode celebrar a conquista da Premier League já este domingo. Para que tal aconteça, o Manchester United tem de perder na receção ao Liverpool.



Guardiola deixou oito dos titulares em Paris no banco e suplentes, incluindo Rúben Dias e Bernardo. Apenas Ederson, Cancelo e Rodri repetiram a presença na equipa inicial. O líder do campeonato sentiu as alterações e fez uma primeira parte cinzenta com poucas oportunidades apesar de ter tido um golo anulado.



Por outro lado, os «Eagles» tiveram as melhores ocasiões do primeiro período, mas Benteke demonstrou falta de pontaria em duas ocasiões.



Sem mexer na equipa, Guardiola revolucionou a forma de jogar do City. Depois de Kouyaté ter impedido o golo de Gabriel Jesus, Aguero marcou um golaço. O argentino voltou a sorrir com um pontapé forte na área, alcançado o segundo golo nesta edição do campeonato inglês (57m). Volvidos dois minutos, Ferran Torres aproveitou uma bola perdida à entrada da área e disparou para o 2-0.



Sem forçar muito, os «citizens» poderiam ter aumentado a vantagem. No entanto, Sterling fez a bola embater no poste da baliza de Guaita e Cancelo não marcou um golaço por centímetros.



O City lidera com 80 pontos, mais 13 que o rival United. Por sua vez, o Palace é 13.º com 38 pontos.