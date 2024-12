Pep Guardiola pode respirar! Depois de cinco jogos sem vencer, o Manchester City, no último jogo do ano, reencontrou a rota dos triunfos, desta feita na visita ao Leicester (2-0), este domingo, na 19.ª jornada da liga inglesa.

Ainda lesionados, Rúben Dias e Matheus Nunes ficaram de fora da ficha de jogo, enquanto Bernardo Silva foi totalista.

Savinho desfez o empate aos 21 minutos. Depois de um remate de Phil Foden, o guarda-redes dos «foxes» defendeu para a frente e, na recarga, o internacional brasileiro estreou-se a marcar pelos «citizens».

A equipa de Ruud van Nistelrooy criou oportunidades para empatar e podia mesmo ter feito o 1-1 aos 68 minutos, quando Jamie Vardy, na cara de Stefan Ortega dentro da área, atirou por cima e desperdiçou uma oportunidade clara de golo.

Não marcou o Leicester, marcou o City. Erling Haaland estava há quatro jogos sem faturar, mas pôs fim à seca de golos aos 74 minutos. O avançado norueguês apareceu solto de marcação na área e, de cabeça, correspondeu de forma certeira ao cruzamento de Savinho.

Com este triunfo, embora sem brilhantismo, o Manchester City ascende, à condição ao quinto lugar, com 31 pontos, ainda à espera para ver o que fazem Bournemouth e Newcastle, equipas imediatamente abaixo na tabela, com 29 pontos.

Já o Leicester, continua na luta pela sobrevivência na Premier League: os «foxes» estão no 18.º e antepenúltimo lugar, com 14 pontos, mas podem ser ultrapassados pelo Ipswich, que tem 12.