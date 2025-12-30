O Manchester United empatou a um golo com o último classificado da Liga inglesa e falhou a hipótese de subir ao quinto lugar.

Se, no início do mês, o United tinha goleado o Wolverhampton, desta feita a equipa de Ruben Amorim teve uma tarefa bem mais difícil pela frente. Entre ausências na CAN e lesões, como a de Bruno Fernandes, Amorim voltou a apostar no 4-4-2 e praticamente ficou sem soluções no banco de suplentes.

Os «red devils» chegaram à vantagem com alguma sorte à mistura, aos 27 minutos, num lance em que o remate de Joshua Zirkzee sofreu um desvio e traiu José Sá, o único português titular nos Wolves, enquanto Diogo Dalot alinhou de início nos anfitriões.

Em cima do intervalo e já depois de um par de ameaças, os «lobos» chegaram ao empate graças a um cabeceamento de Ladislav Krejci (45m), na sequência de um pontapé de canto.

A segunda parte foi dividida e o United sentiu muita falta dos seus principais jogadores.

Senne Lammens e José Sá seguraram o empate com duas defesas monstruosas, ainda antes de Amorim lançar o jovem Bendito Mantato, de apenas 17 anos, que fez a estreia na equipa principal.

Em cima dos 90, Dorgu ainda colocou a bola na baliza, na recarga a um remate de Sesko defendido por José Sá, mas o golo foi anulado por fora de jogo do dinamarquês, que tinha sido herói na vitória contra o Newcastle.

Com este empate, o United não aproveitou o resultado do Chelsea e mantém-se em sexto. A equipa de Old Trafford é sexta classificada, com 30 pontos, os mesmos dos «blues».

Já o Wolverhampton, soma o primeiro ponto pós-Vítor Pereira e segue em último, praticamente condenado à descida.